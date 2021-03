Avant de bloquer le Canal de Suez, l'Ever Given dessinait de bien étranges dessins

Le monde a déjà fort à faire mais s'est découvert le 24 mars une nouvelle passion, sur Twitter en particulier: suivre en direct la folle mésaventure de l'Ever Given, le porte-container géant qui bloque le Canal de Suez et provoque un embouteillage monstre dans le trafic maritime mondial.

Les efforts fournis par les autorités égyptiennes pour dégripper la plus chère de ses voies d'eaux sont importants. Et l'affaire est sérieuse: le mini-naufrage de l'Ever Given est le symbole très concret d'une crise de l'offre qui frappe le secteur depuis des mois, en surrégime depuis des mois.

La demande mondiale explose, les containers viennent à manquer, surtout lorsqu'ils tombent à l'eau, les navires chargés de les transporter n'y suffisent plus et les prix du transport explosent.

«Je n'ai jamais rien vu de tel», expliquait récemment Lars Mikael Jensen d'A.P. Moller-Maersk au New York Times. De son côté, Bloomberg prévient: même votre indispensable café matinal est menacé par ce «cauchemar logistique» global.

Quant au prix du pétrole, qui retrouvait déjà ces dernières semaines de vives couleurs, il a bondi de 5% suite au blocage du Canal, précieux intinéraire pour les routes mondiales de l'or noir.

L'affaire est sérieuse, donc. Elle est aussi étonnante voire, selon l'appréciation de chacun et chacune pour les hasards potaches et gribouillages gamins, potentiellement très drôle.

Car en fouinant dans les sites spécialisés dans le suivi en temps réel du trafic maritime mondial, le spécialiste en enquêtes numériques sérieuses John Scott-Railton a fait une suprenante découverte, reprise ensuite par Vice.

Celle-ci tient aux ronds dans l'eau que dessinait l'Ever Given avant d'aller encastrer sa proue dans le bord du canal égyptien, officiellement victime de vents violents et d'une forte tempête de sable.

OH NO: misfortune's unerring aim touched #EVERGIVEN's track as it departed the designated anchorage and steamed into the Canal.



(innocent, but terrible luck)

Source: https://t.co/MsTUgVgyTH pic.twitter.com/6YIrpz4i9C