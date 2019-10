Facebook, le FBI et les espions russes, la Chine qui épargne, TikTok contre l'angoisse, à lire sur korii.

Les pubs Facebook du FBI pour recruter des espions russes, l'épargne chinoise et son impact sur l'économie, le Brexit et ses conséquences, l'explosion du cours de l'or, l'humour noir contre l'angoisse des fusillades, c'est à liire sur korii.



Un article vous a plu? N'hésitez pas à partager cette newsletter. Un autre vous a déplu? Dites-le nous en répondant directement à ce mail, on lit tout.



Vous souhaitez vous abonner à la kotiidienne? C'est par icii.

Le FBI utilise les pubs Facebook pour recruter des espions russes

Cette technique de contre-espionnage est l'une des stratégies mises en place dans la région de Washington, D.C.

L'offensive douanière américaine sur l'Europe, un aperçu du futur post-Brexit?

C'est ce qu'affirme un syndicat anglais, qui redoute un Royaume-Uni isolé après son départ de l'UE.

L'or est promis à un brillant avenir: selon les analystes, le prix de l'once pourrait progresser de 30% l'an prochain.

TikTok, l'humour contre les traumatismes liés aux tueries de masse

Aux États-Unis, les jeunes utilisent l'humour noir sur l'application de divertissement pour affronter l'anxiété générée par les fusillades.

Pour la première fois depuis longtemps, la Chine épargne

Un signe de mauvaise augure pour son économie –et celle du monde entier.

