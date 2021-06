Les «fainéants» de Jeff Bezos, l'aimant géant d'ITER, une greffe de sous-marin, l'hebdo de korii.

Jeff Bezos croit dur comme fer que ses employés sont des fainéants

Ceci explique sans doute cela.

Naval Group réussit la première «greffe» mondiale de sous-marin nucléaire d'attaque

Franck Ferrer, directeur des programmes de services, explique les dessous de ce chantier spectaculaire.

Un piège à vent géant et des mini-turbines pour révolutionner l'éolien

Conçu par une start-up norvégienne, ce mur de 300 mètres aurait une efficacité bien supérieure aux éoliennes géantes.

Des «artistes augmentés» par l'IA: comment Sony CSL et Whim Therapy créent la musique du futur

La prochaine révolution technique est déjà en marche.

Capable de soulever un porte-avion, l'aimant le plus puissant du monde est en route pour ITER

Le soleil artificiel a besoin d'un puissant gardien.

Relativity et ses fusées imprimées en 3D peuvent-elles battre SpaceX?

Certains investisseurs en semblent convaincus.

Quand le multijoueur se pratiquait par correspondance

Avant internet et «World of Warcraft», le nec plus ultra technologique était le courrier postal.

Les Américains achètent tant de voitures d'occasion qu'ils rendent les économistes fous

Le marché est responsable à lui seul du tiers de l'inflation.

Télécharger un jeu vidéo par la radio: la fabuleuse histoire du BASICODE

La pratique durera une décennie, avant que les jeux 16 bits ne sifflent la fin de la récré.

Non, Cristiano Ronaldo n'a pas vraiment coulé Coca-Cola

Un révélateur du grand n'importe quoi des marchés financiers.

