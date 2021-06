Les «fainéants» de Jeff Bezos, un mur géant de mini-éoliennes, une greffe de sous-marin, une journée sur korii.

Vous souhaitez vous abonner à la kotiidienne? C'est gratuit, et c'est par icii.

Jeff Bezos croit dur comme fer que ses employés sont des fainéants

Ceci explique sans doute cela.

Comment négocier le maintien du télétravail avec votre boss

Vous avez pris goût au bureau à la maison? Quelques astuces pour ne plus le quitter.

Un piège à vent de 300 mètres et des mini-turbines pourraient révolutionner l'éolien: conçu par une start-up norvégienne, ce mur colossal aurait une efficacité bien supérieure aux éoliennes géantes.

Naval Group réussit la première «greffe» mondiale de sous-marin nucléaire d'attaque

Franck Ferrer, directeur des programmes de services, explique les dessous de ce chantier spectaculaire.

Quand le multijoueur se pratiquait par correspondance

Avant internet et «World of Warcraft», le nec plus ultra technologique était le courrier postal.

