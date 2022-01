La Floride émet une alerte météo à la chute d'iguanes

Les météorologues de Floride ont récemment pris la parole pour donner l'alerte. Leur annonce n'est pas ordinaire: ils appellent les habitants à se méfier des iguanes qui tombent du ciel, ou plutôt des arbres.

Dans cet État du sud-est des États-Unis, les températures minimales ont atteint 4°C cette semaine et pourraient avoisiner les -1°C ce week-end. Lorsque les températures chutent considérablement, les iguanes se réfugient dans les arbres afin d'y dormir et s'immobilisent. Le froid glace alors parfois leur corps, jusqu'à les faire chuter au sol.

«Nous sommes entrés sur le territoire des iguanes tombeurs alors que les températures se maintiennent à 4 degrés à Broward et Miami-Dade», écrit la météorologue Vivian Gonzales sur Twitter.

«Ils ralentissent ou deviennent immobiles quand les températures chutent et peuvent tomber des arbres, mais ils ne sont pas morts.» Elle termine sa déclaration par un avertissement: «Ne les approchez pas. Quand le soleil sera sorti, ils bougeront à nouveau.»

We've entered FALLING IGUANA territory as temps. are in the widespread 40's across Broward & Miami-Dade. They slow down or become immobile when temps. drop & could fall from trees, but they are not dead. Don't approach. Once the sun is out, they will move. pic.twitter.com/FXdHrFbUEy