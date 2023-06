Est-il l'heure de passer au foie gras vegan?

C'est un débat qui revient régulièrement: faut-il interdire le foie gras? Amateurs et défenseurs des animaux s'opposent sur la question, en raison de la manière dont il est produit. Comme le rappelle Fast Company, ce mets français –que l'on retrouve généralement sur les tables des fêtes de fin d'année– est réalisé à partir de foies malades, provenant de canards et d'oies gavés au grain.

Dans les élevages qui y sont dédiés, on utilise cette technique au cours de laquelle de longs tuyaux sont enfoncés dans l'œsophage des oiseaux, afin de les remplir d'une purée de maïs riche en matières grasses. Conséquence: le foie grossit jusqu'à atteindre dix fois sa taille normale.





Comment y remédier? Aux États-Unis, certains États ont tenté à plusieurs reprises de bannir le foie gras, considérant cette pratique comme cruelle, sans vraiment obtenir de résultats. Les éleveurs, de leur côté, soutiennent qu'il n'y a rien de contraire à l'éthique dans leur façon de faire. Les volailles qu'ils engraissent auraient, selon eux, des dispositions physiologiques au gavage.

Vers des plats gourmets sans cruauté

Les deux parties opposent des arguments valables. Les canards et les oies sont bel et bien des oiseaux qui pratiquent l'autogavage avant la migration, lorsqu'ils sont à l'état sauvage. D'un autre côté, cette pratique a longtemps été utilisée comme instrument de torture chez les humains. Dans ce dernier cas, on utilisait toutefois de petits tubes flexibles; au contraire, pour faire du foie gras, ce sont de gros tubes en métal ou en plastique que l'on insère dans la gorge des animaux, ce qui peut endommager leur œsophage.

Avec la multiplication des informations diffusées par les défenseurs du bien-être animal, il devient difficile de défendre les méthodes cruelles de production de certains mets gastronomiques. D'autant plus quand la technologie de l'alimentation offre des alternatives.

Aujourd'hui, au moins deux start-up ont réussi à développer un foie gras sans abattage grâce à la culture cellulaire: Gourmey, basée à Paris, et Integriculture, à Tokyo. Toutes deux essaient d'augmenter leur production pour pouvoir commercialiser leurs produits à l'international.

Au-delà de la viande cultivée, d'autres entreprises avaient déjà misé sur des imitations à partir d'ingrédients vegans. Prime Roots a ainsi développé une alternative au foie gras composée de koji (une fermentation à base de grains ou de légumineuses), qui est disponible dans plusieurs magasins aux États-Unis. Et Hello Plant Foods a pris d'assaut l'Espagne avec son faux foie gras.

Certes, les ventes restent pour le moment limitées. Mais peut-être qu'interdire la production de foie gras mettra un coup de fouet aux entreprises, en les poussant à trouver des alternatives sans cruauté. Le combat des éleveurs et des passionnés pour préserver le traditionnel foie gras semble de toute manière perdu d'avance: la technologie ne cesse d'évoluer, permettant la création d'une nourriture savoureuse laissant les canards (et les autres animaux) en paix.