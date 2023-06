La folle histoire du cheikh qatarien dépouillé de 90 millions de dollars de diamants par un faux médium

Invraisemblable et racontée dans le détail par Vice, l'histoire commence à Davenport, en Floride. Un certain John Lee propose, sous le pseudonyme de «Giovanni» –c'est quand même plus classe–, ses services de médium sur le site PurpleGarden. Dans le courant de l'année 2019, il commence à conseiller une assistante personnelle légèrement esseulée et déprimée.

En trois ans, il lui facture plus de 150.000 dollars (environ 135.000 euros) en frais de conseils psychiques, amoureux et relationnels, et de protection contre les ondes négatives. En juin 2022, John Lee parvient finalement à la persuader que ses problèmes proviennent de ses bijoux personnels, qui «contiendraient d'après lui de mauvaises auras», retranscrit Vice, qui a pu se procurer certains documents issus de l'enquête.





Sous emprise psychologique depuis quelques années, l'assistante personnelle obéit au gourou et s'exécute. Elle envoie par courrier ses propres parures à John «Giovanni» Lee, qui lui «renvoie ses bijoux purifiés par FedEx quelques semaines plus tard». La machination est en marche, car le prétendu médium se rend compte qu'elle travaillait pour le richissime Hamad ben Jassem Al Thani, plus connu sous les initiales HBJ.

Cheick et mat

Milliardaire et diplomate, HBJ est le cousin du père de l'actuel émir du Qatar (Tamim ben Hamad Al Thani). Il a été ministre des Affaires étrangères (1992-2013) et Premier ministre entre 2007 et 2013. Par ailleurs proche de Nicolas Sarkozy, le très influent cheikh qatarien a déjà fait les gros titres au Royaume-Uni en raison de sa générosité suspecte envers Charles III ou de ses liens privilégiés avec Tony Blair. Son fils Jassim ben Hamad Al Thani, patron de la Qatar Islamic Bank, est aussi candidat au rachat du club anglais de football Manchester United.

Réalisant la connexion, John «Giovanni» Lee fait alors croire à la malheureuse assistante que le mauvais karma contenu dans ses bijoux «s'est répandu dans ceux de son patron». Pour éviter «qu'un malheur ne touche la maison Al Thani toute entière», l'escroc requiert désormais que «la collection légendaire de joyaux» du cheick qatarien bénéficient, à leur tour, d'une «purification de leur aura».

Une purification qu'il lui facture au passage 200.000 dollars (près de 192.000 euros). L'assistante personnelle lui envoie donc par FedEx plusieurs joyaux de HBJ, dont la valeur dépasse les 90 millions de dollars (plus de 83 millions d'euros). Réalisant que le médium ne rendrait pas les bijoux –et jurant, mais un peu tard, et que l'on n'y reprendrait plus– l'assistante finit par avertir son patron et son équipe de sécurité, qui se met alors en chasse.

L'un des diamants, acquis pour 31 millions de dollars (29 millions d'euros) par Hamad ben Jassem Al Thani en 2010, est retaillé par un expert new-yorkais ignorant toute l'histoire, qui lui attribue un nouveau certificat. La pierre est mise aux enchères par la société Christie's, jusqu'à ce qu'un autre expert réalise sa provenance et que le FBI s'en mêle. Si John «Giovanni» Lee dort aujourd'hui en prison, il peut se targuer d'avoir réalisé le vol de bijoux le plus étrange de l'histoire.