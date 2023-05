C'est officiel: les forces spéciales américaines se préparent à défendre Taïwan

Pour la première fois depuis l'indépendance de Taïwan, le commandement américain des forces spéciales de l'armée de terre, l'USASOC, a conduit des exercices simulant des opérations sur l'île revendiquée par Pékin et impliquant l'envoi de soldats américains des forces spéciales à Taïwan, le 27 avril dernier à Fort Bragg (Caroline du Nord).

Les opérateurs ont notamment tiré avec des fusils sans recul, percé des tunnels, utilisé des drones kamikaze Switchblade, ce qui reflète un changement considérable pour l'USASOC, analyse le spécialiste de l'Asie A. B. Abrams dans The Diplomat.





Le fait que se tienne ce combat fictif marque un tournant, déjà amorcé par le discours de certains officiels américains. La possibilité a ainsi été évoquée que les forces spéciales américaines puissent directement aider Taïwan à combattre une invasion chinoise, notamment en participant à la formation des hommes et à la logistique –un rôle comparable à celui qu'ils jouent actuellement en Ukraine.

Esprit de résistance

«[Les Taïwanais] savent que leur entraînement doit être plus adapté au réel. […] Nous, en particulier dans la communauté des opérations spéciales, travaillons avec eux pour évoluer davantage vers un modèle de résistance partisane», déclarait fin mars le député américain et ancien militaire Mike Waltz, président d'un sous-comité de la commission défense de la Chambre des représentants des États-Unis. «[Nous devons faciliter] une résistance à l'ukrainienne.»

En sus du déploiement de soldats américains à Taïwan, qui continue à se développer de manière significative, cette assistance signifie également que de plus en plus de militaires taïwanais viennent s'entraîner aux États-Unis.

«Les opérations spéciales secrètes ont un rôle très important à jouer [en cas de guerre avec la Chine], en plus du prépositionnement et du renforcement [des arsenaux à Taïwan] qui vont être essentiels, mais ne suffiront pas. Il faudra une chaîne d'approvisionnement qui s'appuiera largement sur nos forces [conventionnelles] pour le faire», analyse un autre député et ex-militaire, Jason Crow, également membre du comité des affaires étrangères de la Chambre.