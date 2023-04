🎮La géniale Steam Deck de Valve 🃏52 cartes pour sauver des vies en Ukraine 💎De délirantes locations d'ultra-luxe, hier sur korii.

Vous souhaitez vous abonner à la kotiidienne? C'est gratuit, et c'est par icii.

Franchement, si on était vous, on achèterait la Steam Deck de Valve

Article non sponsorisé, donc sincère: malgré ses quelques défauts, on aime d'amour cette console-PC portable si spéciale et volatile.

Pour l'armée ukrainienne, 52 cartes qui peuvent sauver beaucoup de vies

Comment reconnaître ses amis, ses ennemis? Les États-Unis sortent le grand jeu.

Des locations de luxe sans engagement, ni préavis, ni limite: bienvenue chez les ultra-riches

Quand on a de l'argent, il n'y a plus d'engagements (ni de décence).

Avez-vous déjà entendu parler de la peste bleue, qui a dévasté l'URSS dans les années 1970?

Non, et c'est normal: sur Reddit, les désastres inventés grâce à Midjourney s'échangent dans une fièvre affabulatrice.

