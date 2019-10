La gentrification vue de Google Maps, le hacking des DAB, un radar dans un smartphone, à lire sur korii.

Évaluer la gentrification de Paris grâce à Google Maps, dévaliser des distributeurs de billets avec un simple logiciel (et une perceuse), un radar dans le nouveau smartphone de Google, protéger ses yeux et son sommeil des écrans, la nouvelle stratégie d'Amazon, c'est à liire sur korii.



La gentrification de Paris vue par Google Street View

La Time Machine de Google est une manne inespérée pour retracer dix ans de transformations physiques et sociales de la capitale.

Pour quelques euros, piratez un distributeur de billets

Des malwares qui font cracher leurs billets de banque aux DAB sont facilement trouvables sur le dark web.

Amazon livre désormais, à volonté et en un jour, des articles à 1 dollar: tremblez, commerces de proximité, le géant cherche à vous écraser.

Pour dormir en paix, bloquer la lumière bleue ne suffit pas

Les vrais responsables de nos courtes nuits et de nos yeux endoloris ne sont pas forcément ceux que l'on croit.

Google inclut un radar au Pixel 4: gadget ou avenir de l'interface?

Le nouveau smartphone du géant américain dispose d'un radar: une technologie pour l'instant limitée, mais qui pourrait changer bien des choses.

