Le gouvernement chinois a offert 620.000 télés pour que le peuple assiste aux 70 ans de la RPC

Le cœur sur la main et ses intérêts bien en tête, Xi Jinping et le gouvernement chinois ont distribué plus de 620.000 téléviseurs dans les foyers les moins bien lotis du pays, nous apprend Quartz, qui reprend une information de Xinhua.

À lire aussi À Hong Kong, l'avènement des protestataires hackers

Ces téléviseurs d'une diagonale de 32 pouces qui, nous l'aurions deviné, ont été fabriqués par des entreprises domestiques, ont été offerts conjointement par le Département de la propagande du Comité central du Parti communiste chinois, la Commission centrale pour le progrès éthique et culturel, l'administration audiovisuelle publique du pays et China Media Group, plus connu sous le nom de Voice of China.

Fierté nationale et puissance mondiale

Cette distribution massive ne doit rien au hasard. Elle est intervenue quelques jours avant que ne commencent, le 1er octobre, les célébrations des 70 ans de la fondation de la République populaire de Chine par Mao Zedong.

Ces festivités nationales sont, sur un plan symbolique, primordiales pour le gouvernement de Xi Jinping, alors que le contexte international se caractérise par une intensification des tensions, un ralentissement économique, des protestations à Hong Kong et une grogne populaire qui monte à l'intérieur du pays.

À lire aussi Et si la crise porcine avait la peau de Xi Jinping?

Le défilé militaire massif que présidera Xi Jinping sera l'occasion pour lui de réaffirmer son leadership à l'intérieur de ses frontières et sa force brute sur le plan international.

Certaines des armes qui affolent l'Occident devraient y être présentées pour la première fois: tout a été fait pour qu'un maximum de Chinois·es puissent profiter de cette très martiale démonstration de force.