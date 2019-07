Le gouvernement sponsorise Tibo InShape, les réseaux sociaux changent nos discussions IRL, Ikea revient aux sources, c'était aujourd'hui sur korii.

Les émoluments de Tibo Inshape pour faire la comm' du gouvernement, l'influence des réseaux sociaux sur les conversations IRL, la course mondiale à la domination des IA, la délocalisation européenne d'Ikea, de l'inconfort pour mieux travailler: tout cecii, c'est à lire sur korii.



Les réseaux sociaux nuisent-ils à nos rapports amicaux dans la vie réelle?

Posts et stories modifient activement les discussions entre camarades –et pas simplement sur internet.

Lire l'article

Ikea ferme son unique usine aux États-Unis pour la délocaliser en Europe

Des coûts de production et une tarification trop élevées seraient à l'origine de la décision de l'entreprise suédoise.

Lire l'article

Le ministère de la Justice a déboursé plus de 20.000 euros pour une vidéo de Tibo InShape. Le vidéaste web, qui rassemble plus de six millions d'abonné·es sur YouTube, s'est aussi mis en scène pour le Service national universel: toucher les jeunes, ça a un prix.

Lire l'article

La course pour la domination mondiale de l'intelligence artificielle est lancée

Les États-Unis, la Chine et l'Europe partent à la conquête de la création de normes internationales pour l'IA.

Lire l'article

Pourquoi des bureaux inconfortables nous permettraient de mieux travailler

Verda Alexander préconise l'aménagement de bureaux moins confortables et plus stimulants pour améliorer notre efficacité et renforcer les liens avec nos collègues.

Lire l'article