Grâce à des sociétés intermédiaires européennes, la Russie a acheté du titane en Ukraine pour son armée

L'Ukraine concentre 20% des réserves mondiales de titane et continue à exporter plusieurs minéraux qui en contiennent (rutile, ilménite, disthène, sillimanite, zircon, staurolite, etc.), malgré la guerre. Entre juillet 2022 et avril 2023, l'entreprise publique en cours de privatisation United Mining and Chemical Company (OGHC) a vendu à l'étranger l'équivalent de 82.000 tonnes desdits minerais, dont les applications sont notamment militaires, en particulier pour les blindages. Or, derrière les clients polonais, hongrois, tchèques et slovaques se dissimulaient des alliés de Vladimir Poutine, dévoile l'agence de presse ukrainienne RBC.

Entre juillet et septembre 2022, OGHC a livré des milliers de tonnes de minerais contenant du titane à la société hongroise Sic Luceat Lux KFT, dont les fondateurs originaires de Crimée, Oleksandr et Svetlana Muradyan, sont vraisemblablement des prête-noms.

Or, des sources ouvertes montrent que les bénéficiaires effectifs de ces sociétés sont des entités russes basées à Moscou et Belgorod (est de la Russie, près de la frontière avec l'Urkaine), notamment Redmetkoncentrat, Nerudna Kompany, Minko Rus. «L'entreprise Sic Luceat Lux KFT est une couverture russe évidente et l'entreprise OGHC ne peut pas ne pas l'ignorer», accuse RBC-Ukraine.





Même scénario avec la firme polonaise BioProfTech, basée à Varsovie et dont le fondateur est Ruslan Hakopyan, un citoyen russe résidant en Ukraine à Khartsyzk (ouest de l'Ukraine), dans l'oblast de Donetsk occupé par la Russie. L'entreprise aurait reçu des lots d'ilménite ukrainienne provenant d'OGHC durant l'été et l'automne 2022.

Bizarrement, seule l'ilménite (un oxyde naturel de fer et de titane) est actuellement considérée comme un bien à double usage (civil et militaire) et donc soumise à des contrôles à l'exportation, contrairement aux autres minéraux contenant du titane.

L'ombre de l'oligarque Dmytro Firtash

Un autre conglomérat ukrainien a exporté le précieux minerai à destination de clients douteux: Zaporijjia Titanium-Magnesium Combine (ZTMK). Appartenant historiquement à l'oligarque local pro-russe Dmytro Firtash, sa propriété est en cours de transfert à l'État ukrainien après une décision de justice remontant à 2021. En 2022, ZTMK a vendu environ 2.000 tonnes de produits issus du titane –éponges de titane, lingots de titane, tétrachlorure de titane– pour 276,6 millions de hryvnias (environ 7,1 millions d'euros).

Parmi les acheteurs figurent, là aussi, plusieurs entités liées à la Russie. L'entreprise monténégrine Nadezda Invest, fondée par les Russes Sergueï Orekhov et Vladislav Nechyporenko; la société autrichienne LL-Resources, dirigée par le Saint-Pétersbourgeois Anatoli Zaitsev; et la compagnie tchèque Cytleon, cofondée par le moscovite Leonid Tsitlenok.

«Ces preuves suffisent à affirmer que des entreprises d'État [ukrainiennes] vendent sciemment ou par négligence des produits en titane à des entreprises relais, les livrant ensuite à la Russie», avance l'agence de presse RBC-Ukraine. Selon cette dernière, le destinataire final est vraisemblablement l'entreprise publique russe VSMPO-Avisma, première productrice mondiale de titane, grand consommatrice de matières premières ukrainiennes et fournisseuse des usines militaires, notamment pour la fabrication d'avions, d'hélicoptères et de missiles de croisière.

RBC-Ukraine appelle ainsi les autorités ukrainiennes à restreindre immédiatement les exportations de titane à une liste d'entreprises internationales fiables. «Sinon, l'Ukraine continuera à renforcer son propre ennemi, qui a ouvertement déclaré vouloir détruire l'État ukrainien», avertit l'agence de presse.