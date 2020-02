Les «green influencers», du verre pliable, le futur des blockbusters, une journée sur korii.

Franchir le mur de Trump, rendre la mode plus verte via Instagram, plier du verre comme Samsung, révolutionner les effets spéciaux et polliniser avec des robots, une journée sur korii.



Sur Instagram et YouTube, les «green influencers» changent la mode

Une étude des tendances le confirme: le vert sera la couleur des prochaines décennies.

Grâce à «Fortnite», «The Mandalorian» révolutionne les effets spéciaux

Pour la série Disney+, ILM et Epic Games ont mis au point un plateau dernier cri qui pourrait simplifier la production des blockbusters.

99 pesos suffisent pour escalader le mur à 20 milliards de Trump: à El Paso, les passeurs utilisent des échelles DIY pour se jouer de la muraille voulue par le président américain.

Galaxy Z Flip: comment Samsung parvient à plier un écran en verre

La marque coréenne met au défi les lois de la physique.

Les abeilles bientôt remplacées par des machines de pollinisation

Derrière la solution ingénieuse conçue par une start-up israélienne se profile une dystopie.

