Les Russes ont bricolé un blindé eux-mêmes (et c'est n'importe quoi)

En matière d'équipements militaires étranges et bricolés, on pensait avoir tout vu depuis le début de la guerre en Ukraine. Mais l'armée russe a de la ressource et une nouvelle machine hybride venue d'ailleurs a fait surface sur les réseaux sociaux, comme le relate Forbes.

L'invasion de l'Ukraine par la Russie a déjà fourni son lot d'étranges dispositifs faits maison. On se souvient par exemple des camions russes renforcés à la va-vite avec des troncs d'arbres. Mais celui-ci est d'un tout autre niveau.





On va essayer de vous décrire ça au mieux. Pour la base prenez un châssis de MT-LB, un véhicule blindé de transport de troupes, servant aussi à tracter du matériel et des pièces d'artillerie. Ajoutez-y d'un côté un mortier automatique (le 2B9 Vassilek pour les amateurs éclairés) et de l'autre un lance-roquettes héliporté UB-32 récupéré sur un hélicoptère (certainement un Mil Mi-24), parce qu'après tout, pourquoi pas. Vous obtenez un «MT-LB-2B9-UB-32», qu'on appellera plutôt «la Bête» par souci de clarté.

Une créature inutilisable

Prises individuellement, toutes les parties de «la Bête» sont solides et fiables. Le MT-LB a été déployé dans le monde entier depuis les années 1970 et les Ukrainiens l'ont d'ailleurs utilisé comme base pour des véhicules hybrides.

Le lance-roquettes et le mortier, bien que peu précis, peuvent avoir un rôle important à jouer. Ce sont des armes fiables et solides, dont les munitions sont disponibles en grande quantité et à moindre coût, ce qui est capital pour une armée russe dont le manque de moyens a été maintes fois souligné depuis le début du conflit.

Alors où est le problème? Eh bien, le souci de «la Bête» est que ces deux armes sont totalement incompatibles et inutilisables au même moment. Si vous voulez tirer avec le lance-roquettes, vous devez au préalable demander à l'équipage du mortier de bien vouloir descendre du véhicule, sans quoi ils se feraient «cramer la gueule» (c'est plus ou moins le terme technique) par le souffle des roquettes. Avouez qu'on a déjà vu plus pratique.

L'existence même de cette créature de Frankenstein est un témoignage du niveau de désespoir atteint par l'armée russe, qui a perdu plus de 10.000 véhicules en Ukraine en seize mois, comme le rappelle Forbes.