L'histoire insensée de la plus grande chasse au trésor de l'histoire des États-Unis

C'est un coffre en bronze rempli de pépites d'or, de pièces anciennes, de bijoux précieux et d'objets indéfinis. Valeur estimée: environ 1 million d'euros, ce qui en fait officiellement le plus important trésor de l'histoire des États-Unis. Pendant des années, il a constitué un objet de fascination absolu pour des milliers d'internautes qui ont mené une gigantesque investigation –en ligne, puis parfois sur le terrain–, afin de déterminer son emplacement exact.

Popular Mechanics raconte leur quête, en commençant par suivre Ryan Bavetta, ingénieur qui a passé de nombreuses nuits dans son bureau à chercher des indices et qui s'est déjà lancé «pour de vrai» sur la piste du trésor. C'est arrivé à deux reprises: la première fois, il a campé seul pendant une semaine au parc national de Yellowstone (Wyoming, Montana, Idaho); la seconde, il a descendu la rivière Madison en bouée pneumatique accompagné de sa femme.

Ryan Bavetta a commencé à chercher ce trésor en 2018. D'autres étaient sur ses traces depuis 2010, année lors de laquelle la compétition a été lancée par un octogénaire richissime: le collectionneur d'art Forrest Fenn. Mais le 6 juin 2020, l'annonce est tombée comme un couperet: le butin aurait été trouvé, apprenait-on dans un communiqué publié par l'organisateur, sans toutefois disposer de plus d'éléments sur sa localisation ni sur l'identité de la personne ayant mis la main dessus.

À lire aussi Franchement, si on était vous, on achèterait la Steam Deck de Valve

L'information aurait dû pousser les participants et participantes à s'arrêter net et à reprendre une vie normale. Pourtant, l'absence de détails a donné envie aux internautes de poursuivre leurs recherches: le trésor a-t-il vraiment été trouvé? Et si oui, à quel endroit, par qui et par quels moyens?

Six strophes en forme d'indice

Forrest Fenn s'est bien amusé lorsqu'il a lancé «The Hunt» en 2010. Après avoir caché (ou fait cacher) un trésor dans les montagnes Rocheuses, ce marchand d'art a publié ses mémoires, The Thrill of the Chase (que l'on peut traduire par «Le Frisson de la chasse»), ouvrage dans lequel pouvait lire six strophes d'un poème cryptique en forme de gigantesque indice.

En dix ans, on estime à environ 400.000 le nombre de personnes qui se sont lancées, avec des degrés d'engagement divers, dans l'analyse du poème donc dans la recherche du butin. Pour notre homme, c'était sans doute l'aventure d'une vie, minutieusement préparée de longue date. Depuis 2010, il a en effet publié deux autres tomes de ses mémoires, mais aussi des centaines d'articles de blog et d'albums en ligne. Tout était susceptible de constituer un nouvel indice.

Généreux, joueur, Forest Fenn a aussi accordé de nombreuses interviews à la presse et n'a jamais refusé de discuter avec des participants et participantes. «Il répondait à chacune de nos questions par une énigme, nous étions tous pendus à ses lèvres», se remémore l'un des chercheurs de trésor.

Hélas, la vraie vie a parfois rattrapé notre homme, victime de harcèlement, de menaces et de tentatives de chantage de la part de personnes ayant décidé d'enfreindre les règles et d'oublier l'aspect ludique de la quête. Certains ont même fait intrusion dans son domicile, afin de mettre la main sur des documents pouvant indiquer l'emplacement du trésor.

Notons aussi que cinq personnes sont mortes en menant leurs recherches sur le terrain: par des prises de risques insensés, elles ont fini leur quête par une chute fatale ou une noyade. Pour cet ensemble de raisons, Forrest Fenn avait donc décidé de mettre un terme à «The Hunt». Mais un petit malin lui a apparemment coupé l'herbe sous le pied en choisissant ce moment pour mettre la main sur le coffre en bronze. Et c'est ainsi qu'en juin 2020, Forrest Fenn a publié le message suivant:

«LE TRÉSOR A ÉTÉ TROUVÉ. Il était sous une canopée d'étoiles, dans la végétation luxuriante des montagnes Rocheuses et n'avait pas bougé de l'emplacement où je l'y avais caché il y a plus de dix ans. Je ne connais pas la personne qui l'a trouvé, mais le poème dans mon livre l'a menée à sa position exacte... La recherche est donc terminée.»

Game not over

Mais voilà: certains n'y ont pas cru, estimant qu'il ne s'agissait là que d'un message destiné à décourager les moins obstinés, voire à fournir un nouvel indice. C'est là que Forrest Fenn semble avoir compris que «The Hunt» ne lui appartenait plus et que cette chasse ne serait jamais vraiment terminée, quoi qu'il fasse.

À lire aussi Comment JPMorgan s'est fait chouraver une fortune en nickel

Les choses ne s'arrêtent pas là. Le 7 septembre 2020, l'octogénaire s'est éteint. C'est l'instant qu'a choisi Jack Stuef, étudiant en école de médecine, pour sortir du bois et clamer partout qu'il était le grand gagnant de «The Hunt». Mais Ryan Bavetta et d'autres internautes ont commencé à douter, alertés par une série d'éléments leur semblant louches: Jack Stuef a-t-il trouvé le trésor à la loyale, ou fait-il partie de ceux qui ont tenté de tricher en extorquant des informations à Forrest Fenn?

Une nouvelle enquête, partiellement judiciaire cette fois-ci, s'est alors lancée. Des procès ont été engagés; ils ont débouché sur des impasses. L'affaire Jack Stuef restera probablement un mystère pour encore longtemps, d'autant que Ryan Bavetta et les autres commencent à s'en désintéresser... et à lorgner d'autres trésors cachés sur le territoire américain, comme l'une des douze boîtes en céramiques que l'écrivain Byron Preiss affirme avoir cachées en 1982. Et qui n'ont, pour l'heure, pas encore été retrouvées.