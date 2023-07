Découvrez les images de l'intérieur du luxueux train blindé de Vladimir Poutine

Salle de gym, bain turc, cinéma, salle réservée aux soins esthétiques avec table de massage, salle à manger dégueulant de dorures: l'intérieur du train blindé du président russe Vladimir Poutine est aussi élégant que celui de son palais de Guelendjik sis au bord de la mer Noire et estimé à plus d'1 milliard d'euros (ou celui tout aussi luxueux situé près du lac Valdaï, dans l'oblast de Novgorod).

Une investigation conjointe de l'organisation d'opposition russe Dossier Center (fondée par l'homme d'affaires dissident Mikhaïl Khodorkovski), de la chaine américaine CNN, du quotidien allemand Süddeutsche Zeitung, et des chaines locales allemandes Westdeutscher Rundfunk et Norddeutscher Rundfunk (membres de l'ARD) nous ouvre les portes de ce mystérieux véhicule dont se sert le maître du Kremlin.





Publiée par Dossier Center et relayée par Insider, cette enquête s'appuie des documents issus des services secrets, des entretiens avec d'anciens responsables russes et près de 25.500 documents internet de Zircon Service, la compagnie qui gère le train et fondée en 1994.

Composé de vingt-deux voitures –toutes ne sont pas forcément utilisées en même temps– le train blindé semble entièrement tourné autour de la personne de Vladimir Poutine. Rien d'étonnant en soi, la plupart des chefs d'États disposent de moyens de transport adaptés à un rythme de vie qui imposent de nombreux déplacements.

Machines anti-âge

Mais comment ne pas être interpellé par cette salle insonorisée, entre le bloc opératoire et le salon d'esthétique, disposant de «machines anti-âge» pour prodiguer des soins raffermissants ou des masques à la fleur de cerisier, ou par cette salle de sport, équipée entre autres d'un banc de musculation et d'haltères pesant jusqu'à huit kilos.

Très pratique aussi: un système de communication –dont devrait s'inspirer la SNCF– qui permet au président russe de ne jamais perdre le contact avec l'extérieur, même dans les tunnels.

Ce train blindé est une vraie résidence secondaire sur rails, où travaillent en permanence des dizaines d'employés qui ne peuvent monter à bord qu'après une période de quarantaine pour ne pas contaminer Vladimir Poutine par quelque germe que ce soit, et particulièrement le Covid-19.

Notez que le président russe ne se méfie pas que des virus, mais envisage toutes les menaces possibles. Le train circule sur un réseau ferré secret qui relie ses principales résidences en suivant des horaires tout aussi secrets. Et toutes les voitures sont évidemment conçues pour résister à des attaques armées.

Prix de ce véhicule: 6,8 milliards de roubles (plus de 68,3 millions d'euros), auxquels il faut ajouter 1,45 milliard de roubles (près de 14,6 millions d'euros) de frais de fonctionnement par an.