Travail forcé, prostitution: en Inde, les orphelins du Covid sont la proie du trafic d'enfants

Alors que la pandémie de Covid-19 ralentit dans de nombreux pays, notamment grâce à de larges campagnes de vaccination, l'Inde est engagée dans une lutte terrible contre une seconde vague qui submerge son système de santé. Si le pic des contaminations semble avoir été dépassé, le pays reste aujourd'hui considéré comme l'actuel épicentre mondial de l'épidémie.

Les centaines de milliers de morts et les millions d'hospitalisations laissent derrière elles de nombreux orphelins. Sur les réseaux sociaux, et notamment sur Twitter via le hashtag #covidorphans, de nombreuses personnes se sont mobilisées pour tenter d'aider ou de faire adopter ces enfants livrés à eux-même. Mais, parfois, ces bonnes intentions leur font courir de grands risques.

À lire aussi Sans contrôle, les riches Indiens fuient le pays en jets privés

«Lorsque des photos et localisations sont partagées, les réseaux de trafic d'enfants s'activent en se faisant passer pour des adoptants, explique Akancha Srivastava, qui s'occupe d'une ligne d'aide aux enfants en détresse sur WhatsApp. Certains nous disent “nous allons financer des adoptions d'orphelins Covid si vous nous donnez des informations sur eux”.» Sa ligne reçoit 3.500 à 4.000 messages chaque jour.

Travail forcé et prostitution

Les orphelins sur lesquels ces noires entreprises réussiraient à mettre la main risquent ensuite d'être emmenés dans des zones plus rurales et encore plus pauvres, où la police est moins présente, explique à Bloomberg Jalla Lalithamma, une activiste de l'ONG People's Organisation for Rural Development. «Les jeunes filles sont envoyées dans des usines des villes proches pour travailler puis sont forcées à se prostituer.»

À lire aussi En Inde, le charme disparu de l'industrie des appels manqués

Smriti Irani, la ministre des femmes et du développement de l'enfant a demandé de «ne pas partager de photos et de détails sur des enfants vulnérables en situation de détresse sur les réseaux sociaux», et de plutôt se tourner vers la police où la hotline officielle mise en place par le ministère.

Le pays comptait déjà autour de 350.000 orphelins avant la pandémie. Depuis, la situation est telle que les pouvoirs publics n'arrivent plus à mesurer leur ampleur. Puja Marwaha, la PDG de l'ONG Child Rights and You, craint ainsi que le pays ne soit reparti des années en arrière.