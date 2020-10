«Les Excperts», ces spécialistes d'Excel qui sauvent le monde

«Une communauté de comptables, d'auditeurs et d'habitués d'Excel ont uni leurs forces dans une bataille silencieuse contre les formules illogiques, les erreurs de copier-coller et le chaos structurel qui provoquent le massacre des données.» Ceci n'est pas le pitch du prochain Marvel et «Les Excperts» n'est pas le titre d'une série de science-fiction policière. Il s'agit de l'histoire d'héroïnes et de héros bien réels racontée par Wired UK.

Il faut dire que les erreurs de tableurs Excel peuvent avoir des conséquences catastrophiques. Récemment, le gouvernement britannique a perdu la trace de 16.000 malades du Covid-19 et de leurs 50.000 cas contacts car il avait atteint le nombre limite de lignes dans son tableau (1.048.576).

En 2019, le premier producteur mondial de cannabis Canopy Growth a annoncé publiquement des pertes de 40 millions de dollars [34 millions d'euros]. Elles atteignaient en réalité plus du double: 88 millions de dollars [75 millions d'euros]. En cause? Une erreur de formule dans Excel.

Boeing a divulgué les données personnelles de ses équipes via la colonne cachée d'un tableur; une banque d'investissement a sous-estimé la valeur de Solar Power de 400 millions de dollars [339 millions d'euros] car son tableur avait compté deux fois sa dette. Et la liste continue.

Ordo ab chao

Selon des études, plus de 90% des documents Excel (logiciel utilisé par 750 millions de personnes dans le monde) contiennent des erreurs et la moitié sont affectés par des «défauts matériels». Or, il n'est pas toujours évident de s'en rendre compte, ni de retrouver les formules erronées dans un énorme tableau.

Afin de limiter la casse s'est constitué l'EUSpRig (Groupe d'intérêt européen pour les risques associés aux feuilles de calcul). Il tient une conférence annuelle et collecte les bonnes pratiques, les récits des pires désastres et propose également des ressources pour se former.

La plupart de ses membres travaillent comme comptables ou auditeurs, soit au sein de grosses structures de la finance ou de l'assurance, soit dans des cabinets comptables ou de consulting –des professions qui font un usage intensif d'Excel.

C'est ainsi que ces personnes ont acquis une maîtrise supérieure du logiciel et de ses arcanes –et découvert un continent caché d'abominations comptables. Certaines ont fondé des sociétés de conseil comme Gridlines, qui détectent les erreurs dans les tableurs des entreprises avant qu'elles ne tournent à l'apocalypse. Tous les héros ne portent pas de cape.