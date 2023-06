Des internautes sans scrupule ont gagné gros en pariant sur le sort du sous-marin Titan

Alors que le submersible touristique Titan de la société OceanGate venait de disparaître en plein océan Atlantique (après une expédition visant à rejoindre l'épave du Titanic, qui s'est élancée le dimanche 18 juin), pendant que certains faisaient des blagues sur Twitter et que d'autres s'en indignaient, une troisième catégorie d'individus y a vu une opportunité de s'enrichir, relate le magazine américain Mother Jones.

Des utilisateurs de la plateforme de paris Polymarket ont parié un total d'environ 300.000 dollars (près de 274.000 euros) concernant le sort du «sous-marin disparu»: allait-il, oui ou non, «être retrouvé avant le 23 juin»? Générant au passage une nouvelle vague d'indignation sur les réseaux sociaux.

what stage of capitalism is investing in someone's death https://t.co/htK8aPmRvW — Hurt CoPain (@SaeedDiCaprio) June 21, 2023





«On peut parier sur presque tous les sujets sur Polymarket: des plus légers –comme le club dans lequel jouera le footballeur Kylian Mbappé l'année prochaine– aux plus sombres –à savoir si la Russie fera exploser ou non une bombe nucléaire en 2023–, [...] aux plus bizarres, comme miser sur la possibilité qu'une ancienne partenaire sexuelle du joueur NBA Zion Williamson mette en ligne une sex tape», explique Mother Jones dans son article.

La disparition du submersible avait la cote

Le jeudi 22 juin, avant que les garde-côtes américains ne retrouvent des débris du sous-marin, puis n'officialisent dans la soirée l'«implosion» du Titan, les mises de Polymarket penchaient pourtant très clairement dans le sens d'une disparition avant le 23 juin. «Le marché pensait qu'il y avait (seulement) 10% de chances que le submersible soit trouvé à temps», explique l'article.

Ali Breland, son auteur, est parvenu à interviewer deux parieurs sous couvert d’anonymat. Malgré cette cote peu attractive, «Brian» et «Rich» ont «techniquement» remporté leur pari et respectivement gagné 8.000 et 3.250 dollars (environ 7.300 et 2.960 euros) en misant sur le fait que le sous-marin Titan allait être «retrouvé».

Ont-ils eu des scrupules? Manifestement non –au prix de quelques contorsions. «Je pense que ma capacité à être impartial sur le sujet du [pari] est ce qui me permet d'y réussir assez bien. Les marchés sont fondamentalement immoraux. Il n'y a pas de consommation éthique dans un monde capitaliste», a déclaré «Rich», qui s'est toutefois disputé avec sa copine sur le sujet.

«[Le pari concernait] uniquement la localisation du submersible, pas le sort des passagers... Ces deux facettes de l'événement sont des choses très différentes», s'est quant à lui justifié «Brian». Comparant même ce pari avec «la façon dont les journalistes des chaînes d'info parlent aux experts et essaient de déterminer ce qui est le plus susceptible de se produire –leur propre forme de création de cotes, a-t-il suggéré».