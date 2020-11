Le cadavre d'un randonneur inconnu est en train de devenir l'un des plus grands mystères d'internet

Il n'est rien qu'internet n'aime plus qu'un mystère non résolu –en particulier lorsqu'il contient une bonne dose de morbide. De Xavier Dupont de Ligonnès à Luka Rocco Magnotta, les internautes adorent s'improviser détectives et tenter de faire la lumière sur ces affaires non-élucidées, souvent via les méthodes de l'open source intelligence (OSINT).

Quand une telle enquête se présente, les Sherlock et Enola Holmes virtuels ne se font donc pas prier. Ce fut le cas en 2017, lorsqu'un shérif floridien a demandé assistance au public pour l'aider à identifier un corps, faisant naître l'une des plus passionnantes investigations 2.0.

Le corps en question, celui d'un homme d'une trentaine d'années, avait été retrouvé dans une tente en pleine forêt, très émacié mais sans blessure. Le défunt avait pourtant de la nourriture sur lui et se trouvait à moins de dix kilomètres de la route la plus proche.

Plus étonnant encore, la police fut incapable de l'identifier. L'inconnu ne transportait ni papiers, ni téléphone –et personne ne semblait le chercher. Un portrait robot a donc été diffusé par le shérif. Il a circulé en ligne, et fut vite reconnu par une femme affirmant avoir discuté avec l'inconnu en question alors qu'il randonnait.

Mostly Harmless

Petit à petit, d'autres flâneurs et flâneuses l'identifient à leur tour. L'homme est un promeneur au long cours, parti de New York sans téléphone et parvenu jusqu'en Floride. Certain·es l'ont pris en photo, mais son identité reste un mystère: il s'est à chaque fois présenté sous le pseudonyme Mostly Harmless (MH, «Plutôt Inoffensif»), une pratique courante chez les randonneurs et randonneuses souhaitant se couper du monde.

Pour les détectives d'internet, le cas aurait dû être simple. Jeune, physiquement plutôt avenant, MH assurait travailler dans l'informatique aux personnes qu'il rencontrait sur la route. Ce qu'atteste le carnet de notes retrouvé sur lui, couvert de lignes de code. Pas vraiment le profil d'un ermite coupé du monde.

Sur Facebook, Reddit et le forum websleuth.com, certain·es étudient les listes des voitures placées dans les fourrières de la zone d'où MH est supposé être parti. D'autres épluchent les signalements de disparitions, d'autres encore compilent toutes les rencontres que le jeune homme a faites sur la route, à la recherche de détails qui auraient échappé aux autorités. Mais toujours rien.

Plus récemment, et face au mystère, les internautes se sont mis en tête d'identifier l'ADN de MH. Pour cela, 5.000 dollars ont été réunis, afin que la police envoie un morceau d'os à Othram, une entreprise d'analyses génétiques spécialisée dans la résolution de cold cases. Le processus est long et les résultats devraient arriver en décembre.

Selon Wired, les premières données indiquent que les ancêtres de MH viendraient de Louisiane, une première piste qui pourrait mener à son identification. Mais même si cela était possible, il restera à comprendre pourquoi il s'est ainsi coupé du monde, et pourquoi il en est mort.