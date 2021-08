Grosse frayeur pour l'ISS, Jeff Bezos pas astronaute, le F-35 trollé par l'US Air Force, l'hebdo de korii.

Grosse, grosse frayeur pour la Station spatiale internationale

Le module russe Nauka a donné quelques sueurs très froides à la Nasa.

Patatras: Jeff Bezos n'est pas officiellement astronaute

Et selon la FAA, les touristes spatiaux ne le seront pas non plus.

Comment la Chine prépare discrètement un débarquement massif à Taïwan

Un D-Day oriental, concocté avec l'aide et les moyens des entreprises nationales.

Qu'est-ce que le hum, ce bruit que seuls 4% de la population entend?

Signalé pour la première fois dans les années 1970, il alimente toutes les théories complotistes.

Simple et low cost, cette batterie fer-air pourrait tout changer

La start-up Form Energy est soutenue par Bill Gates, Jeff Bezos et ArcelorMittal.

L'US Air Force trolle la trouille de l'orage du F-35

Officiellement surnommé «Éclair», le coûteux avion les déteste plus que tout.

Votre vieille voiture vaut désormais plus cher que quand vous l'avez achetée

L'occasion fait le larron.

«Link rot»: quand le web pourrit de l'intérieur

Des pans entiers du savoir humain tombent dans l'oubli.

Une mini Ferrari 250 Testa Rossa pour enfants très, très riches

Avez-vous gardé l'adresse du Père Noël?

La Chine a construit un train à grande vitesse tellement haut qu’il doit être alimenté en oxygène

La première ligne ferroviaire à grande vitesse du Tibet reliant la capitale Lhassa à Linzhi vient d'entrer en service.

