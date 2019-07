Bientôt un lieu dédié aux personnes en situation de handicap dans un complexe e-sportif français

Dans le secteur compétitif des jeux vidéo, l'accessibilité reste une question trop souvent négligée. Grande première pour ce type de structure, l'immense complexe e-sportif toulousain Icone, dont l'ouverture est prévue pour 2022, réservera une salle au public non valide.

Lauréat d'un appel à projets innovants lancé par Toulouse Métropole en 2018, Icone s'étalera sur 16.000 mètres carrés et devrait accueillir des compétitions e-sportives en marge des Jeux olympiques de 2024.

Parmi les futures entreprises locataires de cet espace pensé par la société Stakrn, on trouve une école d'e-sport, un incubateur de start-ups, un escape game, une salle dédiée à la réalité virtuelle, mais aussi un lieu spécialement conçu pour les personnes en situation de handicap.

Manettes sur-mesure

C'est HitClic, une start-up spécialisée dans le matériel innovant pour les joueurs et joueuses handicapées, qui intégrera le local. Son objectif: mettre à disposition des espaces de gaming et des équipements adaptés, mais également prodiguer des conseils à la clientèle concernée.

L'entreprise envisage d'installer une imprimante 3D pour initier à la fabrication de manettes sur-mesure, ce qui suppose de changer la disposition du joystick et des boutons.

Les innovations seront proposées à la fois pour les ordinateurs et pour les consoles, beaucoup moins fonctionnelles pour les gamers en situation de handicap car difficiles à connecter à du matériel adapté.

HitClic a été fondée par David Combarieu, président de l'association Handigamer, qui cherche à rendre les tournois e-sportifs plus accessibles. Ces revendications gagnent de plus en plus de terrain en France: Capgame, une autre association, entend elle aussi inclure les joueurs et joueuses en situation de handicap dans le sport électronique.

Depuis le début de l'année 2019, une équipe handi-e-sport, Rebird, a même fait son apparition dans les tournois, avec des membres sur FIFA ou Hearthstone.