Des jeux pour travailler, le pétrole qui se noie, la menace d'une crise alimentaire, une journée sur korii.

Si le travail vous manque, le jeu vidéo peut vous remettre au boulot

On peut tout simuler, même les cadences infernales.

Nous ne sommes pas à l'abri d'une crise alimentaire

L'ONU alerte sur d'éventuelles perturbations de la chaîne d'approvisionnement en nourriture liées à la pandémie.

La chute brutale de la demande mondiale transforme le stockage des hydrocarbures en problème urgent: le marché du pétrole se noie dans sa propre production.

Contre le coronavirus, l'Inde mise sur le DIY et le low-tech

Le pays manque de moyens, mais certainement pas d'idées.

Google utilise l'IA pour rendre les microprocesseurs plus forts en IA

L'entraînement d'un algorithme a permis d'optimiser l'implantation d'une puce électronique.

