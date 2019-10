L'addiction aux jeux vidéo en question, le futur doré d'Apple, le bio pas miraculeux, à lire sur korii.

La question complexe de l'addiction aux jeux vidéo, une agriculture bio qui ne sauvera pas la planète, le futur en or des actionnaires d'Apple, de l'IA chez McDonald's, un algorithme plus intelligent chez Google, c'est à liire sur korii.



L'addiction aux jeux vidéo existe-t-elle?

L'OMS a répondu par l'affirmative, ce que semblent confirmer les neurosciences. Mais le débat est complexe et dépasse largement le cadre vidéoludique.

Le bio ne sauvera pas la planète

En nécessitant plus de terres pour obtenir des rendements équivalents, l'agriculture biologique se révèle polluante.

Selon Morgan Stanley, le cours de l'action Apple va exploser: la 5G et Apple TV+ devraient porter la réussite financière de l'entreprise.

Marketing et technologie: McDonald's s'imagine en Amazon du fast-food

Algorithmes de recommandation, traçage des individus, reconnaissance faciale et marketing personnalisé débarquent chez Ronald.

L'algorithme de Google change pour mieux nous comprendre

Grâce à BERT, le moteur de recherche donne du sens à nos questions pour mieux en saisir le sens réel.

