L'éclatement de la bulle Instagram, nos doubles éternels, de mortelles start-ups au Mexique, à lire sur korii.

Influenceurs sur Instagram: la bulle commence à éclater

La plateforme était perçue comme le futur de la pub. Mais certaines marques s'interrogent désormais sur son coût et son efficacité.

À Mexico, les start-uppers se cachent pour ne pas mourir

La menace des cartels et des gangs force les entrepreneurs à éviter d'attirer l'attention.

Disney peut recommencer à se frotter les mains: les préventes de Star Wars: The Rise of Skywalker explosent celles de Avengers: Endgame, et d'autres records suivront sans doute.

Nos doubles numériques pourront vivre pour l'éternité

Un spécialiste en neurosciences imagine un monde où nos esprits sont copiés numériquement et où nos avatars survivent à notre enveloppe charnelle.

L'armée américaine développe sa propre interface cerveau-machine

Commander des armes par la pensée, c'est ce sur quoi planchent les scientifiques de la Darpa.

