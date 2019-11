L'empire publicitaire de Google, un krach dans FIFA 20, un test pour des bébés parfaits, aujourd'hui sur korii.

L'histoire de la domination de Google dans la pub en ligne, un krach dans FIFA 20, des tests génétiques pour avoir des bébés parfaits, des ultra-riches toujours plus ultra-riches, des apps pour séparer les pro et anti-gouvernement à Hong Kong, une journée sur korii.



Google, l'empire de la pub qui écrase toute concurrence

Le géant dispose d'un écosystème publicitaire puissant dont il n'hésite pas à tirer profit.

Lire l'article

Le marché des transferts de FIFA s'effondre à cause de Jamie Vardy

Tout le monde s'est arraché la carte du meilleur joueur de Premier League, provoquant un véritable krach.

Lire l'article

Aux États-Unis, les 1% les plus riches possèdent presque autant que les classes moyennes et moyennes supérieures combinées. Et l'écart se resserre.

Lire l'article

Bienvenue à Gattaca (mais en vrai, et dès maintenant)

Une start-up propose des tests génétiques sur des embryons pour déterminer les risques de maladies ou de déficience intellectuelle.

Lire l'article

À Hong Kong, des apps pour reconnaître les commerces anti et pro-gouvernement

De quoi identifier les opinions politiques des boutiques avant de s'y rendre.

Lire l'article