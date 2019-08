Lidl sème la panique, une nouvelle planète, des vélos en feu, aujourd'hui sur Korii.

Les Lidl qui donnent des sueurs froides aux propriétaires britanniques, des implants dans le cerveau, des vélos qui prennent feu et une nouvelle planète potentiellement habitable (pour échapper à tout ce qui précède), tout cecii, c'est sur korii.



Au Royaume-Uni, Lidl inquiète les propriétaires immobiliers

Waitrose, une enseigne haut de gamme, a annoncé la vente de trois de ses magasins à Lidl, suscitant des craintes quant au prix des logements alentour.

À San Francisco, Lyft retire ses vélos en libre-service après plusieurs départs de feu

L'entreprise suspecte un problème lié aux batteries.

On a trouvé une exoplanète potentiellement habitable. Elle s'appelle GJ 357 d, pourrait maintenir de l'eau sous forme liquide à sa surface et ne se situe qu'à 31 années-lumières!

Les implants cérébraux, une utopie (déjà) tangible

Le projet Neuralink de Musk n'est qu'une infime partie de la recherche qui tente de lier l'être humain et la machine et qui achoppe sur son plus redoutable adversaire: notre cerveau.

