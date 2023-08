On en sait enfin plus sur l'étrange ligne invisible qui sépare l'Indonésie en deux

C'est au naturaliste et biogéographe britannique Alfred Russel Wallace, né il y a deux cents ans, que la ligne Wallace doit son nom. Ce segment imaginaire mais concret, qui divise l'Asie du Sud-Est et l'Océanie en deux zones, fascine depuis la théorisation du concept dans les années 1860. Sans raison apparente, des espèces très différentes d'animaux vivent de chaque côté, comme si un phénomène les avait empêchées de traverser.

C'est en réalisant par exemple qu'il y avait des koalas en Australie mais pas aux Philippines, ou des kangourous en Papouasie-Nouvelle-Guinée mais pas en Malaisie, qu'Alfred Russel Wallace a fini par prendre conscience que cette partie du globe pouvait être séparée en deux régions bien distinctes, nommées écozones (l'indomalais d'une part, l'australasien d'autre part). Sans pour autant être capable d'expliquer l'existence d'une telle frontière.





Mais le mystère de la ligne Wallace commence enfin à être percé. Une étude publiée début juillet 2023 dans la revue Science et citée par Popular Mechanics explique que des mouvements tectoniques se sont produits il y a plusieurs dizaines de millions d'années, conduisant notamment à la séparation de l'Australie et de l'Antarctique. En conséquence, d'importants changements climatiques ont eu lieu.

Question de climat

«La collision a donné naissance aux îles volcaniques que nous connaissons désormais sous le nom d'Indonésie», explique Alex Skeels, biologiste et biogéographe à l'Australian National University. Se sont alors formés des réseaux de pierres qui ont permis aux animaux basés en Asie de se frayer un chemin jusqu'à la Papouasie-Nouvelle-Guinée et au nord de l'Australie.

La recherche montre que les échanges d'animaux entre les deux zones sont loin d'avoir été équilibrés. On recense bien plus d'espèces installées en Asie et ayant migré vers l'Australie que le contraire. Les scientifiques attribuent ce phénomène aux changements de climat survenus à cette époque. Avec la séparation de l'Australie et de l'Antarctique, certains continents se sont asséchés, quand d'autres ont littéralement coulé, entraînant des extinctions de masse.

Le climat est devenu globalement plus froid, mais du côté de l'Indonésie, aucun changement conséquent n'a été noté: la région restait chaude, humide et tropicale. D'où le fait que les animaux d'Asie, habitués à de telles conditions, ont pu sauter facilement vers l'Australie. Les animaux d'Australie, eux, n'étaient visiblement pas désireux de quitter une zone fraîche et sèche pour se tourner vers un climat plus tropical.

C'est ce qui explique la répartition pouvant sembler étrange des espèces animales dans cette partie du globe. «Si vous voyagez à Bornéo, vous ne verrez aucun mammifère marsupial, mais si vous vous rendez dans l'île voisine de Célèbes [ou Sulawesi, ndlr], vous en verrez, illustre Alex Skeels. Par ailleurs, l'Australie est dépourvue de certains mammifères très présents en Asie, comme les ours, les tigres ou les rhinocéros.»