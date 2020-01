Les mafias de l'eau, le futur des pompiers, une révolution dans la NBA, aujourd'hui sur korii.

Le joueur de NBA qui veut révolutionner les contrats sportifs, les mafias et l'eau et profiteurs de la soif, le futur de la lutte contre les incendies, un déménagement milliardaire, la big data au secours de la recherche médicale, c'était aujourd'hui sur korii.



Comment un joueur de la NBA veut révolutionner les contrats sportifs

Passionné de finance, le meneur des Brooklyn Nets Spencer Dinwiddie espère bouleverser les règles du jeu.

Les marchands de soif, ou quand la mafia de l'eau fait sa loi

Lorsque les services publics font défaut, les habitant·es sont contraint·es de se tourner vers des personnes sans scrupule qui leur vendent de l'eau.

La mythique et massive boutique new-yorkaise Tiffany & co a dû déménager: ce sont 114.000 bijoux qu'il a fallu déplacer, sous très haute protection.

À quoi ressemble le futur des soldats du feu?

Les autorités sont dépassées par les incendies géants qui menacent les populations. Ce n'est pourtant que le début.

Le «data mining» va-t-il remplacer les essais cliniques?

Exploiter une masse de données plutôt que tester des traitements in vivo: la big data pourrait faire gagner des années à la médecine.

