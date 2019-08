Le marketing miraculeux du CBD, la menace récessionniste, l'ultralibéralisme mis à mal, aujourd'hui sur korii.

Les miracles marketing du cannabidiol, les signes inquiétants d'une récession à venir, l'ultralibéralisme mis à mal par la pauvreté au Japon, le lucratif trafic du bois de rose, tout cecii, c'est sur korii.



Le CBD, produit miracle ou miracle marketing?

L'industrie de cette molécule non stupéfiante du cannabis explose, mais ses effets restent largement méconnus.

Le taux de pauvreté au Japon met à mal la théorie ultralibérale

La population y travaille dur, consomme peu de drogues et la criminalité y est minime. Pourtant, la pauvreté est importante.

Les exports illégaux du bois de rose, poussés par la demande chinoise, constituent un business lucratif: la précieuse essence est la première visée par un trafic international qui brasse 137 milliards d'euros.

Tout pointe vers une (nouvelle) récession mondiale

Les contextes économique et politique de plus en plus tendus et certains indicateurs prophétisent un crash.

