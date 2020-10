Troll d'Halloween: Burger King fait apparaître Ronald McDonald dans ses toilettes

Aucune pitié entre le Pape du Big Mac et le Roi du Whopper. Burger King adore se moquer de McDonald's, et la conjonction d'Halloween et des nouvelles technologies lui donne l'occasion, dans certains de ses restaurants scandinaves, de réaliser un joli coup publicitaire en tapant sur la mascotte de son rival.

Au Danemark et en Suède, la clientèle visitant les toilettes de certains restaurants Burger King peut ainsi se retrouver nez à nez avec un Ronald McDonald fantômatique –une apparition d'épouvante mélangeant le Ça de Stephen King aux frites trop molles d'un fast food de l'enfer.

Si une personne prononce trois fois l'expression «cancelled clown» dans les lieux d'aisance de ces restaurants, elle provoquera ainsi une extinction des éclairages et l'apparition de Ronald McDonald dans un miroir sans teint, en fait un écran LCD.

Ennemis jurés

Tirant parti de la reconnaissance vocale, la chose s'inspire directement de la vielle légende folklorique de Bloody Mary et rappellera de bons souvenirs aux fans du Beetlejuice de Tim Burton.

«Il y a quelques années, un clown a été brutalement "cancelled" par la fameuse chaîne de hamburgers qui l'employait depuis longtemps, explique le sous-titre de la campagne. Il est de retour pour Halloween, dans les toilettes du Burger King.»

Comme le note Business Insider, ce n'est pas la première fois que Burger King se joue ainsi de son principal concurrent et de sa mascotte. Pour le lancement d'une nouvelle app, la chaîne a par exemple distribué des Whoppers à un centime à sa clientèle –à la condition qu'elle soit auparavant passée par un McDonald's.

Nommée Moldy Whopper, une campagne publicitaire montrant un sandwich moisir lentement s'en prenait également directement mais sans le dire à McDonald's, dont les produits sont réputés bourrés de conservateurs, au point de pouvoir rester quasi-intact pendant des années.

Moins guerrier, bien au contraire, une campagne d'affichage menée à l'occasion de la Marche des fiertés de Helsinki montrait en septembre 2020 Ronald McDonald et le Burger King s'embrasser tendrement sur la bouche.