Sous-marins, aéroglisseurs et plus encore: les joujoux fous des cales des méga-yachts

Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les multimilliardaires russes alliés de Poutine sont devenus persona non grata sur la majeure partie du globe. Les États-Unis et l'Europe en particulier ont imposé de lourdes sanctions aux oligarques et ordonné de saisir leurs biens disponibles.

Parmi ces biens, les yachts sont une proie de choix. Avec leurs prix vertigineux pouvant atteindre des centaines de millions d'euros, les navires privés sont un signe extérieur de richesse prisé, et le symbole du statut de leurs propriétaires au sein de l'élite financière russe. Autre avantage: ils adorent les exhiber dans les ports des luxueuses stations balnéaires européennes.

À l'annonce des sanctions, les bateaux de luxe se sont donc dépêchés de rejoindre la Russie, Dubaï ou la Turquie, afin de ne pas être inquiétés. L'occasion de se pencher sur la débauche de luxe que représentent ces navires.

Treize bateaux auront suffi pour dépasser le cap des deux milliards de dollars saisis. Car au-delà des bateaux en eux-mêmes, les joujoux qui se cachent dans leurs cales peuvent valoir des millions.

Le spécialiste naval H.I. Sutton a repéré sur les réseaux sociaux russes des photographies des innombrables joujoux présents dans les cales du Nord, propriété du milliardaire Alexeï Mordachov.

Récemment arrivé à l'abri à Vladivostok, le navire n'abrite ni un, ni deux mais bien trois bateaux ultra-rapides destinés à faire la navette entre le yacht et la terre ferme.

Plutôt classique si ce n'est qu'au moins l'un de ces hors-bords semble être un Iguana (700.000 dollars pièce), un bateau équipé de chenilles capable de se déplacer sur terre. Quatre quads viennent compléter ces capacités tout-terrain.

