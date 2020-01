Le métro de New York se prépare au changement climatique

Le MTA (Metropolitan Transit Authority), l'entreprise privée chargée de la gestion des transports en commun à New York, a depuis peu un coup d'avance sur ses concurrentes pour anticiper les dérèglements induits par l'augmentation des températures.

Il y a quelques semaines, le MTA a volontairement inondé une des entrées de la station de métro Broadway pour tester une nouvelle «porte flexible», spécialement conçue pour isoler le réseau souterrain des inondations. Les escaliers ont été remplis d'eau à ras bord pour vérifier l'étanchéité de ce nouveau dispositif, qui a parfaitement bien fonctionné. Les autres entrées étaient fonctionnelles et ont pu être empruntées par des usagers pour le moins surpris par cette opération insolite.

Sur Twitter, le MTA a fourni quelques explications:

But actually, we were testing a new "flex gate," which is a flood barrier that would allow us to seal off a subway entrance. We "test flood" the entrance for four hours to make sure it was installed correctly, which it was!



We're doing this because climate change is real. ^JLP