Une carte de crédit dans le nez par semaine: mais où finissent ces microplastiques que nous inhalons?

Ça donne envie de passer l'intégralité de son existence avec un masque FFP2. D'après une étude menée au sein du département d'ingénierie civile d'Aalborg, au Danemark, nous inhalons jusqu'à 11,3 particules de microplastique par heure, ce qui représente l'équivalent d'une carte de crédit avalée par le nez chaque semaine.

ScienceAlert, qui relaie les résultats de ces travaux scientifiques, ajoute que nous ne faisons pas que sniffer des microplastiques: nous les absorbons également en mangeant et en buvant (de l'eau comme du thé). Ils sont partout, y compris dans nos veines.





Omniprésents, ils sont encore trop méconnus, faute d'études suffisamment étayées portant sur leurs conséquences sur le corps humain. Et l'on commence à peine à comprendre ce que deviennent les particules qui entrent dans notre corps.

Au fond de la gorge

Pour Mohammad Islam, qui a codirigé des recherches sur le sujet à l'Université de Sydney, c'est «la première fois, en 2022, que des études ont trouvé des microplastiques installés dans les voies respiratoires, ce qui crée une inquiétude croissante quant aux risques de problèmes respiratoires graves».

L'équipe australienne a utilisé la dynamique des fluides pour modéliser la façon dont les microplastiques se déplacent dans nos organismes, étudiant ce qui pouvait se produire en fonction de la capacité respiratoire de chaque être humain. Cette technique a fait ses preuves au cours des dernières décennies avec d'autres catégories de particules.

On apprend dans cette étude que les particules les plus larges (5,56 microns de diamètres) échouent généralement dans nos voies aériennes supérieures, et en particulier dans la cavité nasale et l'arrière de la gorge.

«La forte asymétrie des voies aériennes et la circulation complexe dans la cavité nasale et l'oropharynx [zone incluant les amygdales, le voile du palais, l'arrière de la langue et l'arrière de la gorge, ndlr] créent une déviation du flux de microplastiques, qui se déposent alors dans cette zone», explique Mohammad Islam.

Les scientifiques ont également établi qu'une respiration plus rapide avait pour effet de réduire le dépôt de microplastiques dans notre organisme, quelles que soient la taille et la forme des particules considérées.