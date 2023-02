Sa présidente Maia Sandu prévient: la Russie prépare un coup pour s'emparer de la Moldavie

L'allocution est courte, six minutes environ, le ton est des plus sombres. Présidente de la Moldavie, petite république coincée entre l'Ukraine et la Roumanie, Maia Sandu a prévenu ses concitoyens que Moscou préparait activement un plan pour renverser son gouvernement.

L'objectif est clair: remplacer les autorités en place par un régime fantoche, stopper la procédure accélérée d'accession à l'Union européenne entamée en juin 2022, faire du pays un satellite servile des intérêts russes, comme peut l'être la Biélorussie d'Alexandre Loukachenko et, pourquoi pas, s'en servir pour ouvrir un nouveau front dans la guerre en cours contre l'Ukraine voisine.

Cette allocution est intervenue à un moment critique pour la petite république. Il y a quelques jours, Volodomy Zelensky prévenait lors de sa visite à Bruxelles que ses services de renseignement avaient intercepté le plan russe pour mettre la Moldavie à genoux.

Prises d'otages, attaques des institutions par des militaires camouflés en civils... La présidente moldave alerte sur une menace de coup d'État russe.



Et le scénario qu'elle décrit ressemble à un Donbas 2014 bis. pic.twitter.com/JbAuVIoWak — Loup Bureau (@LoupBureau) February 13, 2023

Un peu plus tôt, le pays était secoué par le survol de son espace aérien par l'un des missiles de croisière envoyés par Moscou sur son voisin. Cela ressemblait déjà à une tentative de déstabilisation.

L'incident intervenait dans un contexte où la dépendance du pays le plus pauvre d'Europe au gaz russe le rend particulièrement vulnérable, et où la hausse des tarifs a déjà provoqué de sérieux remous publics. Quelques heures plus tard, la Première ministre Natalia Gavrilița présentait d'ailleurs sa démission à Maia Sandu.

«La prochaine Ukraine»

C'est peu dire que Moscou tient la Moldavie dans son viseur depuis des mois, sinon des années. Les troubles qu'il aide à fomenter en Transnistrie cherchent depuis longtemps à faire éclater le pays et le FSB, les services secrets russes, s'emploie quotidiennement à perturber la vie démocratique du pays, notamment via la marionnette Ilan Shor et son parti du même nom.

Récemment, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, déclarait à qui voulait l'entendre, en particulier dans la capitale moldave Chișinău, que le pays ayant largement élu à sa présidence la pro-européenne affichée Maia Sandu pouvait constituer une prochaine cible légitime pour Moscou.

Maia Sandu, qui lors de son allocution s'adressait autant au peuple qui l'a élue qu'aux nations européennes qui la soutiennent, a expliqué que ses propres services de renseignement avaient, comme ceux de Volodomyr Zelensky, eu vent de plans avancés pour mettre le pays sens dessus dessous.

Y étaient révélés, a-t-elle détaillé «qui, quand et comment serait brisée la démocratie moldave pour y établir le contrôle». Le plan repose, a-t-elle poursuivi, sur l'entrée en Moldavie d'agents provocateurs en provenance de Russie, du Monténégro, de Biélorussie et de Serbie.

Avec l'appui en interne des troupes d'Ilan Shor, l'objectif est de déclencher des troubles et de faire chuter le gouvernement actuel, pour le remplacer par un autre plus russo-compatible. Des attaques contre des institutions publiques ou des prises d'otages d'élus seraient au programme, avec une possible participation d'une partie de l'armée moldave.

«Les tentatives du Kremlin pour importer la violence en Moldavie ne fonctionneront pas. Notre objectif principal est la sécurité de nos concitoyens comme de l'État. Notre objectif est la paix et l'ordre public dans le pays», a aussi déclaré Maia Sandu, quelques jours après avoir remplacé sa Première ministre par Dorin Recean, un spécialiste des questions de sécurité.