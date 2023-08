La mort d'une Ukrainienne de 6 ans provoque de nombreuses moqueries russes sur Telegram

Samedi 19 août, les forces armées russes ont bombardé la ville de Tchernihiv, dans le nord de l'Ukraine, touchant le centre-ville et notamment une place et un théâtre, le tout le jour d'une importante fête orthodoxe. Cette frappe d'un missile a fait sept morts et plus de 140 blessés, dont quinze enfants, selon un bilan communiqué par le président ukrainien Volodymyr Zelensky et la police nationale.

Un acte dénoncé par l'ONU, qui estime «odieux d'attaquer la place principale d'une grande ville, le matin, alors que les gens se promènent, certains se rendant à l'église». Le porte-parole du Bureau de la coordination des affaires humanitaires en Ukraine a également condamné «ce schéma répété de bombardements russes sur des zones peuplées d'Ukraine». De même, la diplomatie française y a vu «une nouvelle illustration de la lâcheté et du cynisme de la Russie».





Je m'abonne Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de korii. et ne ratez aucun article.

Parmi les victimes, Sophia, une petite fille de 6 ans, à qui le ministère de la Défense ukrainien a tenu à rendre hommage en publiant, dimanche 20 août, la photo d'un petit mémorial sur X/Twitter, provoquant une certaine émotion sur le réseau social.

Une autre photo du même genre a été postée, cette fois sur un canal de discussion fréquenté par de nombreux Russes et pro-Russes sur Telegram. Et les réactions ont été fort différentes, comme l'a remarqué le Britannique James Rishton, analyste indépendant en matière de sécurité et de politique étrangère et installé à Kiev, sur X/Twitter.

"Children’s shoes for sale. Never worn.”



Russian Telegram channel mocks the death of six-year-old Sophia Holynska who was killed in Russia's missile strike on Chernihiv yesterday.



The post has nearly 47,000 "laughing" reactions from Russian social media users. pic.twitter.com/GnfJmDDZwX — Jimmy Rushton (@JimmySecUK) August 20, 2023

Publiée avec une légende disant «Tchernihiv. À vendre: chaussures pour enfant, jamais portées» (en référence à la nouvelle en six mots qui serait attribuée à tort à Ernest Hemingway), l'image a provoqué de nombreuses réactions, principalement l'émoji «rire».

À lire aussi Comment une photo postée sur Telegram a permis de détruire le QG du Groupe Wagner

Lundi 21 août, sur un total de 127.000 vues, plus de 64.000 interactions de ce type ont été comptabilisées par Business Insider, qui est revenu sur cette histoire pas drôle du tout. Ce qui fait donc, comme le note le site d'informations américain, un peu plus de la moitié de réactions amusées, contre une infime minorités de retours négatifs.