Le Hamas accuse Israël d'avoir tué un plongeur à l'aide d'un dauphin de combat

Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, un combattant du Hamas brandit un harnais en accusant Israël de l'avoir utilisé afin de tuer un plongeur de son camp. Jusqu'ici, rien d'inhabituel. Sauf que l'organisation affirme que l'appareillage était destiné non à un militaire de Tsahal, mais à un dauphin.

Killer Zionist dolphins exist, according to a Hamas publication. Abu Hamza explains that a member of Hamas' Frogman unit who was killed by Israel during the May conflict found the killer dolphin. The device the alleged killer dolphin was wearing is shown in the publication. pic.twitter.com/gvAyynO3YT