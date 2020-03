La NASA nous donne à voir Mars en 1,8 milliard de pixels

Depuis le lancement du projet Mars Science Laboratory en 2011 par la NASA, c'est la première fois qu'une sonde rapporte une vue aussi nette de la planète rouge.

Composé de plus d'un millier de photographies prises entre le 24 novembre et le 1er décembre 2019, ce panorama contient 1,8 milliard de pixels. Et la vue est bluffante.

L'image, que la NASA propose de télécharger à différentes échelles de qualité (allant d'un fichier de 74Mo à un autre de 2,25 Go), a été prise dans une région appelée «Glen Torridon», sur le flanc du Mont Sharp (ou Aeolis Mons) exploré par la sonde Curiosity.

Sur le site de l'agence spatiale américaine, il est possible de se balader dans l'image, en zoomant sur des parties du panorama. Un outil déjà mis en place en 2013, lorsqu'un autre panorama de Mars nous était parvenu, (sur lequel on voyait déjà au loin le Mont Sharp).

Une jumelle de Curiosity lancée en juillet

La mission Mars Science Laboratory est toutefois loin d'être terminée. En juillet, une nouvelle sonde sera lancée depuis le Kennedy Space Center en Floride. Elle devrait arriver à destination en février 2021.

Si Curiosity a réussi à trouver des preuves que de l'eau a bel et bien coulé sur Mars il y a quelques milliards d'années, l'objectif sera cette fois de chercher des traces de vie antérieure (si toutefois il y a eu de la vie sur cette planète). Pour cela, elle enquêtera sur le cratère Jezero, qui contient des sédiments d'une ancienne rivière. Elle y prélèvera des échantillons de sols et de rocs, censés être ramenés sur Terre dans une mission ultérieure.

En attendant, la NASA cherche à cet engin un petit nom. Pour cela, elle a demandé à de jeunes états-uniens, de la maternelle au lycée, de faire des propositions.

Les neuf finalistes annoncés en janvier sont les suivants: Clarity, Courage, Endurance, Fortitude, Ingenuity, Perseverance, Promise, Tenacity et Vision. Petite préférence pour Fortitude chez Slate –mais c'est Perseverance qui l'a emporté.