NBA, tests au coronavirus et lutte des classes

Une semaine après le premier cas positif au sein de la NBA, c'était au tour des Brooklyn Nets d'indiquer que quatre de leurs joueurs, dont leur star Kevin Durant, étaient également atteintes par le virus, ce 17 mars.

Cette annonce n'a pas uniquement attiré des messages de compassion. Le maire de New York (dont dépend Brooklyn), Bill de Blasio, s'est ainsi fendu d'une sortie sur Twitter, où il s'est indigné que toute une équipe NBA puisse avoir accès à ces tests «quand des patients gravement malades attendent toujours. Les tests ne devraient pas être pour les riches, mais pour les malades.»

We wish them a speedy recovery. But, with all due respect, an entire NBA team should NOT get tested for COVID-19 while there are critically ill patients waiting to be tested. Tests should not be for the wealthy, but for the sick. https://t.co/7uQlL3zc7Z

Aux États-Unis, les tests manquent. Et le fait qu'une nouvelle franchise NBA en ait fait passer à des personnes qui n'ont aucun symptôme (trois des quatre joueurs positifs sont asymptomatiques pour le moment) passe mal chez certains (même si cela peut se justifier et que les Brooklyn Nets sont apparemment passés par une entreprise privée pour les réaliser).

Contactée par le site d'information sportive ESPN, la présidente du syndicat des joueurs, Michele Roberts, a tenu à les défendre et s'en est prise au gouvernement américain, qui selon elle a failli à ses responsabilités. «Je comprends les réactions. Les gens ne devraient pas à avoir à faire la queue. Les populations à risque devraient être les premières à être testées. Mais bordel, si le gouvernement avait fait ce qu'il devait faire, on ne serait pas en train de se battre pour avoir la chance d'être testé.»

According to the Atlantic, a little over 7,000 Coronavirus tests have been done in the US. And apparently 58 of them were for NBA players??? That would mean the NBA currently has a higher testing capacity then several major medical institutions. That’s pretty fucked up! https://t.co/bZ9mjeHh1p pic.twitter.com/jekk1i6YEv