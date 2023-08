Nous croyons tous à au moins une théorie du complot, affirment des scientifiques 

Une analyse de 170 études sur les théories du complot est arrivée à la conclusion que la plupart des gens dans le monde croient à au moins une théorie conspirationniste. Publiée fin juin 2023 dans la revue académique et scientifique Psychological Bulletin, cette étude regroupe des années de recherches sur le sujet en une seule grande méta-analyse aux conclusions inquiétantes, comme le rapporte Popular Mechanics.

D'après Shauna Bowes, coautrice de l'étude et doctorante en psychologie clinique à l'Emory University School of Medicine basée à Atlanta, le nombre d'études sur les théories du complot a explosé ces dernières années. Elle et son équipe ont donc décidé de les compiler et d'en dresser un instantané, en précisant cependant que les recherches citées précèdent la pandémie de Covid-19, qui a engendré à elle seule beaucoup de nouvelles croyances complotistes.





Avant toute chose, Shauna Bowes et ses partenaires de recherche ont dû déterminer ce que sont exactement les théories du complot. «De manière générale, [elles] désignent des explications causales d'événements qui imputent la responsabilité à un groupe de personnes puissantes, qui agissent en secret pour fomenter des plans cachés qui leur profitent et nuisent au bien commun. Ainsi, la recette des théories du complot comprend trois prétendus ingrédients principaux: (a) les conspirateurs, (b) les plans cachés et (c) l'intention malveillante envers les autres ou la société.»

Le besoin de faire sens avec le monde

Ensuite, Shauna Bowes s'est penchée sur les caractéristiques des personnes concernées. Qui est susceptible de croire le plus à ces théories? Ont-ils un âge ou un sexe particulier? Quel est leur environnement familial ou leur niveau d'éducation? Qu'est-ce qui les motive? En compilant tout le matériel à sa disposition, Shauna Bowes et son équipe ont pu établir des classifications de personnalité.

Leurs principales conclusions font ressortir trois traits communs à la plupart des personnes étudiées: le besoin de faire sens avec le monde qui nous entoure, le besoin de se sentir en sécurité et le besoin de maintenir une image positive de soi-même. C'est quand l'un de ces besoins n'est pas comblé qu'émergeraient les tendances complotistes. Et tout le monde serait concerné.

Ces caractéristiques ne sont que des ébauches et il existe des variables importantes devant être prises en compte pour étudier les théories du complot. L'Association américaine de psychologie conclut d'ailleurs que, d'après Shauna Bowes, «les futures recherches devront être menées en tenant compte du fait que la pensée conspirationniste est compliquée et qu'il existe des variables qui devraient être explorées dans les relations entre cette pensée, la motivation et la personnalité des individus pour comprendre la psychologie globale derrière les idées conspirationnistes.» Comprenez: il n'y a pas de réponse simple expliquant pourquoi les gens inventent et/ou croient aux théories du complot.

En attendant, ils ont installé une antenne 5G sur mon immeuble. Et depuis, la micropuce injectée dans mon vaccin anti-Covid me gratte...