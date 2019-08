La nouvelle révolution électrique, des voitures autonomes pas vraiment prêtes, aujourd'hui sur korii.

La prochaine révolution électrique, des véhicules autonomes loin d'être prêts, l'arme secrète de la Chine face à Trump, la protestation à Hong Kong qui s'organise avec Pokémon GO et Tinder, tout cecii, c'est sur korii.



La prochaine révolution électrique est en marche

La structure du marché de l'électricité est en passe d'être bouleversée par l'essor des batteries et solutions de stockage domestique.

La voiture autonome n'est pas pour demain (ni pour après-demain)

Tesla et Uber ne pourront tenir l'impossible promesse d'une voiture autonome sur les routes en 2020.

Dans sa guerre commerciale face aux États-Unis, la Chine dispose d'un atout à 1.000 milliards qui pourrait peser lourd, mais se révéler risqué.

À Hong Kong, la protestation s'organise grâce à Tinder, Airdrop et Pokémon GO

La récente interdiction des rassemblements publics a poussé les Hongkongais·es à détourner la technologie pour organiser la contestation.

