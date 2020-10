L'Oculus Quest 2 pour s'évader, la guerre entre Tesla et Lucid, censure sur Twitter, une journée sur korii.

Vous souhaitez vous abonner à la kotiidienne? C'est par icii.

Préparez votre couvre-feu, achetez un Oculus Quest 2

Vivre mille vies sans quitter son domicile: on l'a testé, c'est possible et de plus en plus jouissif.

Selon les marchés financiers, les premiers vaccins contre le Covid-19 ne seront efficaces qu'à 50%

Ce qui n'empêchera néanmoins pas la bourse de remonter.

Le clown milliardaire a encore frappé: en un tweet, Elon Musk a déclaré une guerre des prix entre Tesla et Lucid Motors.

Pourquoi Facebook et Twitter ont censuré un article anti-Biden

Une décision forte et une illustration parfaite de l'effet Streisand.

