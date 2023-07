Un ovni s'est-il écrasé en Italie en juin 1933?

Le sociologue, journaliste et ufologue Roberto Pinotti est sûr de ce qu'il avance. D'ailleurs, il a des preuves. D'après lui, un objet volant non identifié (ovni) s'est écrasé le 13 juin 1933 près de Magenta (dans les environs de Milan, au nord de l'Italie) et c'est Benito Mussolini, chef du gouvernement italien, qui a mis la main dessus, avant que les Américains ne s'en emparent à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Dans une interview livrée au Daily Mail et relayée par le magazine Popular Mechanics, le chercheur italien partage des documents prouvant, selon lui, qu'après le crash, un département secret aurait été créé par Mussolini en personne, avec pour mission d'étudier l'engin mystérieux. Roberto Pinotti ajoute qu'il planche sur le sujet depuis 1996, date à laquelle les premiers documents attestant de l'incident lui auraient été remis.





L'affaire aurait pu en rester là et les propos de Roberto Pinotti relégués au rang de divagations d'un ufologue un peu trop zélé. Mais c'était sans compter sur le renfort d'un lanceur d'alerte, vétéran de l'US Air Force, spécialisé dans le renseignement géospatial et dont nous vous parlions en juin dernier.

David Grusch, c'est son nom, évoque la récupération (en 1944) par les États-Unis d'un ovni qui se serait écrasé en Lombardie en 1933, ajoutant qu'il y en aurait eu de nombreux autres depuis. S'il ne fournit pas de preuves, son imposant CV apporte une crédibilité aux affirmations de Roberto Pinotti. Il faut dire que les affirmations du lanceur d'alerte ont fait beaucoup de bruit outre-Atlantique, à tel point que la Chambre des représentants des États-Unis prévoit d'entendre David Grusch à ce sujet.

Bienvenue au «Cabinet RS/33»

Les documents fournis par Roberto Pinotti au Daily Mail lui auraient été envoyés en 1996 par une source anonyme affirmant les avoir hérités d'un membre de sa famille qui aurait travaillé dans le département de recherche fondé sur les ordres du Duce, le «Cabinet RS/33» (RS, pour «recherches spéciales»).

Dans deux télégrammes en italien seraient détaillés les ordres de Benito Mussolini concernant le crash. Le premier exige le «silence absolu» à propos d'un «supposé atterrissage sur le sol national d'un objet volant d'origine inconnue». L'autre menace d'«arrestation immédiate» les journalistes qui oseraient évoquer le sujet, ajoutant qu'ils s'exposeraient à des «peines maximales».

Face à l'ampleur que prend cette affaire de l'autre côté de l'Atlantique, le ministère de la Défense des États-Unis a formellement démenti avoir connaissance d'un ovni rapatrié d'Italie. Et si on a retenu une seule chose des onze saisons de X-Files, c'est qu'on peut carrément faire confiance au gouvernement américain.