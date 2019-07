Parler avec les animaux et gagner beaucoup d'argent en jouant, aujourd'hui sur korii.

Découvrir de nouvelles technologies pour converser avec les animaux, interroger le libéralisme, se méfier des sonnettes connectées d'Amazon et jalouser le champion du monde de Fortnite, tout cecii, c'est possible grâce à korii.



Pourra-t-on un jour discuter avec les animaux?

À la croisée des sciences cognitives et informatiques, le projet Interspecies Internet tente de concevoir des outils de communication électronique inter-espèces.

Faut-il sauver le libéralisme?

La publication d'Il faut sauver le monde libre de Mathieu Laine est l'occasion d'un échange entre l'auteur et Guillaume Duval à propos du modèle libéral.

Un champion du monde de Fortnite à 16 ans

Une simple participation à la finale de la Coupe du monde de Fortnite assurait de repartir avec 50.000 dollars; la remporter permettait d'en empocher 3 millions.

Amazon offre ses données à la police en échange d'un peu de pub

Aux États-Unis, les sonnettes connectées Ring fournissent une illustration parfaite de l'inquiétante synergie entre les forces de l'ordre et les entreprises de surveillance privée.

