Au Royaume-Uni, des personnes âgées blanchissent l'argent des criminels

On pourrait penser à un scénario d'un film de gangster 2.0: des quinquagénaires ou sexagénaires, voire des personnes plus âgées, sont recrutés par des criminels pour participer à du blanchiment d'argent. Pourtant, alerte le Guardian, point de fiction, mais une réalité –en tout cas au Royaume-Uni.

Les personnes embrigadées par les malfrats prennent le rôle de mule financière: après avoir donné les détails de leur compte en banque aux criminels, elles y laissent transiter de l'argent de ces derniers, tout en touchant au passage une commission. Afin de recruter leurs proies, les malfaiteurs les contactent par mail, textos ou encore par des offres d'emploi frauduleuses sur internet.





Dans de nombreux cas, les cibles sont des étudiants et adolescents, attirés par la promesse d'argent facile. Une chose a changé désormais: avec l'inflation et l'augmentation du coût de la vie, de plus en plus de personnes plus âgées participent à la fraude, indique Tristan Prince, de l'entreprise de crédit et de prévention de la fraude Experian. Les particuliers ne constituent toutefois pas les seules cibles: les entreprises en difficulté financière sont également touchées.

De nouvelles mules

«Il y a eu un vrai changement dans le profil des gens contactés pour devenir des mules financières. Nous avons eu des cas de clients [...] qui avaient des comptes avec une activité normale, et qui potentiellement motivés par le coût de la vie ou d'autres défis [...] ont décidé [de devenir des mules]», observe Tristan Prince.

Plusieurs raisons expliquent pourquoi les criminels recourent de préférence aux personnes plus âgées. D'abord, ils savent que «les institutions financières mettent en place des mesures fortes pour surveiller les comptes des étudiants et des jeunes», soulève Serpil Hall, à la tête de la détection de la fraude chez l'entreprise D4t4 Solutions. Ensuite, selon l'ONG britannique de prévention des escroqueries Cifas, des mouvements financiers importants chez des quinquagénaires ou sexagénaires éveillent moins de soupçons.

Pourtant, certains signaux peuvent être détectés par la banque de la mule financière. Par exemple, une personne n'ayant jamais demandé la création d'un nouveau compte en cinquante ans et qui le fait subitement en pleine nuit, puis qui y recueille des milliers d'euros, paraît clairement suspecte. «5.000 livres sterling sont reçues, puis 4.000 livres sterling repartent directement [du compte]? La différence est alors votre commission pour la gestion de l'argent», décrit Tristan Prince.

L'appât du gain facile peut toutefois avoir de grandes conséquences, souligne le Guardian, qui rappelle que le blanchiment d'argent est passible de quatorze ans de prison au Royaume-Uni (cinq ans et 375.000 euros d'amende –ou dix ans et 750.000 euros en bande organisée– en France). Les mules financières encourent aussi le risque de ne plus pouvoir ouvrir de nouveau compte bancaire.