Des pirates cherchent-ils à s'emparer du James Webb Space Telescope, successeur de Hubble?

C'est une étrange idée, elle fait pourtant son chemin: certains spécialistes prennent très au sérieux l'éventualité d'un accaparement, par des pirates, du téléscope spatial géant James Webb, successeur attendu de Hubble.

Le James Webb Space Telescope, JWST pour les intimes, est un vieux projet, mené par la NASA, appuyée par l'Agence spatiale européenne et son homologue canadienne. Comme le raconte The Atlantic, c'est un vieux projet, c'est un projet primordial pour l'avenir de l'observation spatiale, mais c'est un projet en très en retard, au budget largement au-delà des prévisions initiales et dont le nom même prête le flanc à la critique.

Et alors que l'heure du lancement approche, a priori fin octobre depuis le centre spatial de Kourou dans une fusée Ariane 5 ECA, une nouvelle et très étonnante crainte se fait jour. D'une appétissante valeur de 10 milliards de dollars, l'objet a de quoi attirer l'attention de flibustiers modernes lors de son voyage en bateau entre la Californie, où Northrop Grumman et la NASA ont procédé aux ultimes tests, et la Guyane.

Learned today that the exact date when JWST will be shipped via boat to its launch site is a secret as there are fears of pirates capturing it for ransom. Just when you thought things couldn't get worse...