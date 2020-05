Plongée chez les antivax, l'échec de la fusée chinoise, une solution pour relancer le tourisme, une journée sur korii.

La stratégie des antivax sur les réseaux sociaux, une dangereuse fusée chinoise, une solution pour sauver les vacances en Europe, le problème avec les mesures anti-Covid des entreprises, une journée sur korii.



Vaccin contre le Covid-19: les antivax enflamment les réseaux

Défiance, complotisme, pseudo-médecine: l'hypothétique piqûre contre le coronavirus déchaîne les passions.

Les «couloirs touristiques» peuvent-ils sauver le tourisme européen?

Les Tchèques seraient autorisé·es à aller en Croatie et en Slovaquie, et vice-versa. Pour la France, c'est plus compliqué.

Les débris d'une fusée chinoise ont manqué de s'écraser sur New York: à 15 minutes près, la rentrée incontrôlée de la Long March 5B dans l'atmosphère aurait pu virer au désastre.

L'adaptation des entreprises à la crise sanitaire pourrait se retourner contre leur personnel

Surveillance, conditions de travail dégradées, injustices, les mesures de lutte contre le Covid-19 ne sont pas anodines.

