Plongée dans les groupes Facebook pro-Raoult

Mercredi 22 avril, les groupes Facebook pro-Raoult étaient particulièrement remontés. La veille, la prépublication sur le serveur medRxiv d'une étude portant sur 368 personnes a conclu à une inefficacité, voire à une dangerosité de l'hydroxychloroquine pour traiter le Covid-19.

Une partie des malades étaient soigné·es uniquement avec de l'hydroxychloroquine, d'autres avec l'association hydroxychloroquine/azithromycine recommandée par le professeur Didier Raoult. À la suite du partage de cette prépublication par une chercheuse sur Twitter, ce dernier a réagi.

«La chasseuse de sorcières @MicrobiomDigest n'est pas attentive aux détails lorsqu'elle juge qu'une étude est utile à ses combats paranoïaques! Le groupe témoin a été traité avec de l'azithromycine. Les patients mourants atteints de lymphopénie ont été traités par l'hydroxychloroquine. Étude frauduleuse. Fake news», a-t-il écrit en anglais dans un tweet aux accents trumpiens.

