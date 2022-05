🥇 Poutine qui s'improvise général ⚡ Des batteries à l'hydrogène solide ☎️ La blague pour faire enrager les Russes, hier sur korii.

Vous souhaitez vous abonner à la kotiidienne? C'est gratuit, et c'est par icii.

Poutine s'improviserait général à distance dans le Donbass (et ça ne marche pas très bien)

La tactique, c'est un métier.

Ce site génial vous permet de rendre fous des officiels russes grâce à une blague téléphonique

Comme les arnaques au CPF, mais plus utile et beaucoup plus drôle.

Les batteries à «hydrogène solide» vont-elles supplanter le li-ion?

En piégeant le gaz dans un dispositif semblable à une bobine de film, le prototype de Plasma Kinetics promet beaucoup.

La dette créée par Elon Musk pourrait tuer Twitter

Les bots ne sont sans doute pas le vrai problème.

